NBA 2K20 präsentiert sich im ersten Gameplay-Video

NBA 2K20 macht sich schon mal warm, denn in einem knappen Monat ist es wieder soweit: 2K eröffnet die virtuelle Basketball-Saison mit einer kostenlosen Demo des Sportspiels, die voraussichtlich ab dem 21. August bereitstehen wird. Die Entwickler Visual Concepts haben zudem einen feinen Gameplay-Trailer veröffentlicht, in dem ihr geschmeidige Bewegungen, eine hochwertige Präsentation und angestrengte Lizenzsportler seht. NBA 2K20 wird ab dem 6. September für PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch erhältlich sein, zum Launch von Google Stadia im November soll der Titel ebenfalls bereitstehen.

