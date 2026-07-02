Navee N65 II

Vor einiger Zeit hat Navee uns nicht weniger als drei Roller auf einmal geschickt: einen ST5 Pro SE, einen GT5 Max und einen N65 II. Letzteres besprechen wir hier als Sahnehäubchen. Der Grund, warum ich die ersten beiden Bewertungen ins Bild bringe, ist, dass Naves Sortiment unnötig kompliziert wirkt, ohne klare Korrelation zwischen Preis, Funktionalität, Gewicht und Reichweite. Man kann viel bezahlen und praktisch weniger bekommen, oder umgekehrt.

Und hier wird es kaum besser. Der von Navee empfohlene Verkaufspreis liegt bei etwa 500 € für den N65 II, ungefähr so viel wie der GT5 Max, obwohl letzterer eine höhere Nennleistung (700 W statt 600 W), eine höhere Batteriekapazität, eine längere Reichweite, vorne und hinten eine höhere Leistung sowie bessere Leistung bei steileren Steigungen hat. Zugegeben, er wiegt 800 Gramm mehr und hat eine Ladekapazität von 20 Kilo weniger, aber anhand dieser wichtigen Parameter ist der GT5 Max sicherlich die naheliegende Wahl, oder?

Es sei jedoch angemerkt, dass der GT5 Max schon länger auf dem Markt ist und derzeit zu relativ aggressiven Preisen erhältlich ist, was jedoch auf eine Produktpalette hinweist, die für den Durchschnittskonsumenten etwas verwirrend wirkt.

Andererseits gibt es einige neue Funktionen am N65 II, die erwähnenswert sind und die möglicherweise helfen, die Verwirrung zu erklären. In erster Linie besteht er aus sogenanntem QSTE 420 Hochfeststahl und verfügt über deutlich stärkere Scharniere, was ihn unglaublich robust in der Anwendung macht. Mit bloßem Auge sieht man, dass die Konstruktion selbst solider ist, was sich natürlich in einer maximalen Lastkapazität von 150 Kilo statt 130 Kilo widerspiegelt.

Werbung:

Sie teilen natürlich auch viele praktische Funktionen. E Es gibt die "Find My"-Funktion von Apple, 10,5-Zoll-schlauchlose Reifen und ein recht praktisches 4-Zoll-LED-Farbdisplay, das eine Fülle informativer kleiner Symbole anzeigt. Das Frontlicht ist hell, das TCS-System sorgt stabil auf der Straße, und die Bremsen sind absolut brillant.

Mit anderen Worten: Der N65 II ist keineswegs ein schlechter Elektroroller, und im Vergleich zu anderen Konkurrenten bietet Navee ein Spitzenmodell, das problemlos mithalten kann. Aber leider lohnt es sich, noch einmal zum GT5 Max zurückzukehren, auch wenn Navee wahrscheinlich etwas verwundert dasitzt, dass ich so viel Platz in der Spalte darauf verwende.

Abgesehen von ein paar materialspezifischen Änderungen und einer robusteren Bauweise gibt es wirklich keinen guten Grund, den GT5 Max nicht einfach zu kaufen. Nenn- und Spitzenleistung, Batteriekapazität, Reichweite, Fahrwerk, maximale Steigung - alles ist besser, und genau diese Parameter werden die meisten Menschen für ihre Kaufentscheidung nutzen. Wäre der N65 II deutlich leichter gewesen, wäre die Geschichte anders gewesen, aber wir sprechen von 23,6 Kilo im Vergleich zu 24,8 Kilo beim GT5 Max. Es gibt einen Unterschied, aber beide sind sperrige Maschinen, die im Alltag nicht besonders wendig wirken, da sie alle das "SUV-ähnliche" Designprofil von Navee teilen.

Werbung:

Es ist mir ein Rätsel, warum Hersteller wie Navee das Bedürfnis haben, so viele verschiedene Modelle herzustellen. Für einen "täglichen Pendler" gibt es den V25I Pro II, GT3 Pro, G5, G5 Pro, ST5 Pro, ST3 Pro, GT5 Max, ST5 Pro SE und jetzt den N65 II. Letzteres wird auch in die Kategorie "Offroad-Adventure" eingestuft, was vermutlich auf die breiten 80-Millimeter-Geländereifen mit einem deutlich gröberen Profilmuster zurückzuführen ist. Das bedeutet, dass sie für Schlamm, Kies, Sand und auf Waldböden konzipiert sind, aber ich konnte kein Szenario finden, in dem der Unterschied besonders auffällig war.

Noch einmal: keine Frage. Das ist ein guter Roller. Ein wirklich guter sogar. Aber Navee schießt sich mit dieser Preisgestaltung und dieser Modellpalette selbst ins Knie, daher kann ich eigentlich nichts anderes tun, als statt dieses Modells eines von Navees eigenen Modellen zu empfehlen.