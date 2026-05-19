Navee GT5 Max

Einen Elektroroller zu entwerfen ist nicht gerade einfach. Verbraucher wünschen sich Vielseitigkeit, Manövrierfähigkeit und leistungsstarke Leistung in einem Paket, aber auf diesem Markt sind bestimmte Funktionen meist diametral entgegengesetzt. Eine große Batterie erhöht das Gewicht, während starke Traktion und die Fähigkeit, steileres Gelände zu bewältigen, Anforderungen an die Konstruktion stellen.

Mit dem GT5 Max hat Navee sich entschieden, seine Ambitionen völlig transparent zu gestalten, was es zumindest leicht macht, Stellung zu beziehen, wenn nichts anderes. Dieser Roller ist groß, er ist schwer, aber umgekehrt bekommt man Leistung und Reichweite zurück, die man kaum ignorieren kann.

Gut, also kümmern wir uns zuerst um das "Gewicht". Dieser Roller wiegt 24,8 Kilo, also ein echtes Biest. Das bedeutet, es ist nicht gerade einfach, es von einer Wohnung auf die Straße zu tragen oder es überhaupt zusammenzufalten, um es mitzunehmen... irgendwohin. Andererseits kann er auch ein Nutzergewicht von bis zu 130 Kilo tragen und besitzt schließlich eine IPX5-Zertifizierung, die ihn gegen normalen Regen resistent macht, aber Sie müssen sicher wissen , dass Ihre spezifischen Einsatzszenarien einen Roller erlauben, der nicht besonders praktisch ist... Na ja, trag sie mit dir herum.

Werbung:

Allerdings ist die Konstruktion hier makellos, absolut makellos. Da die Batterie unten sitzt, steht man beim Fahren ziemlich hoch, ähnlich wie bei einem Geländewagen, und die 10-Zoll-Tubeless-Reifen wirken enorm robust und strapazierend. Fügt man Traktionskontrolle, einen wirklich leistungsstarken Automatikscheinwerfer und ein dreifaches Bremssystem hinzu, wird das Gewicht durch wichtige Spezifikationen unterstützt, die das Gefühl "maximal" machen.

Und dann ist da noch die Batterie. Es handelt sich um eine 46,8V- oder 596Wh-Batterie, die eine nominale Leistung von 250W liefert, aber unter bestimmten Umständen 1.638W im sogenannten "Peak" liefern kann. Diese Leistung, kombiniert mit den breiteren Reifen und dem kompakten Design, ermöglicht es ihm, Steigungen von bis zu 28 % zu bewältigen. Das ist teuer, und der GT5 Max meistert das mit Überzeugung, daran besteht kein Zweifel. Die Reichweite wird ebenfalls mit 90 Kilometern angegeben, aber wie bei der WLTP-Berechnung für Elektroautos ist dies unter "optimalen Bedingungen". Wir waren nicht weit entfernt, vielleicht etwas über 70 Kilometer auf mehreren Fahrten, aber es gibt auch das Long-Range-System von Navee, das eine Reihe von Optionen bietet, um die Kapazität über das Display zu erweitern.

Der Akku ist groß und bietet eine ordentliche Reichweite, aber es bedeutet auch, dass die Ladezeit entsprechend länger ist. Es dauert mindestens acht Stunden, und obwohl das für diejenigen, die nachts laden, wahrscheinlich kein Problem ist, hat die ganze Schnellladen-Revolution diesen Punkt noch nicht erreicht und es gibt eindeutig eine Grenze.

Navee sagt jedoch, dass dies für "die Stadt" gedacht ist, und hier erwarten wir kurze Fahrten und die Möglichkeit, die Ladung hier und da aufzufüllen.

Werbung:

Eines kann man dem GT5 Max nicht vorwerfen: Wie bequem dieser Roller zu bedienen ist. Man hat immer das Gefühl, dass der Motor viel Grip, viel Leistung und ausreichend Bremskraft hat, wenn man sie braucht, und es gibt hier ein Gefühl von Reserve, das man bei einer Investition in etwas Günstigeres und vielleicht sogar weniger bekommt. Apple Find My Support, wirklich stilvolle Anzeigen und die breitere Stehplattform machen es zu einem echten Vergnügen, es täglich zu nutzen.

Aber um zum Elefanten im Raum zurückzukehren: Da Navee den GT5 Max in ihr "City Scooters"-Segment einordnet, sollten Sie wirklich überlegen, ob das Randgewicht von knapp unter 25 Kilo ein Hindernis darstellen könnte. Nein, es ist nicht viel schwerer als so viele andere, aber es gibt konkurrierende Modelle mit einem Gewicht von etwa 18 Kilo. Glücklicherweise bekommst du Bauqualität, Power, Liebe zum Detail und vor allem eine Vielseitigkeit, die dir Sicherheit gibt.

Und tatsächlich machen die Prioritäten des GT5 Max es dem Verbraucher leicht, sich zu entscheiden, denn es handelt sich um einen Roller, der genau weiß, was er will, und sehr gezielt auf bestimmte Nutzungsmuster zugeschnitten ist. Wenn das auf dich zutrifft, dann ist dieser Roller ziemlich genial.