Naughty Dog zeigt Ellies Verwandlung in The Last of Us

Naughty Dog hat letzte Woche den Veröffentlichungstermin von The Last of Us: Part II bekanntgegeben und zufällig steht der Titel im Monat Oktober allen aktiven Abonnenten von Playstation Plus zur Verfügung. Um noch mehr Aufmerksamkeit auf das Spiel zu legen, veröffentlichte Naughty Dog einen kleinen Zusammenschnitt, der die Protagonistin Ellie im Zeitraffer darstellt. Die mittlerweile 19-Jährige hat sich seit ihrem Auftritt im ersten Spiel von einem jungen Teenager zu einer erfahrenen Kriegerin entwickeln müssen. Das kurze Video macht deutlich, dass Part II für sie ein dunkles Kapitel wird, denn im Spiel geht es um das Thema Rache. The Last of Us: Part II haben wir letzte Woche in L.A. gespielt und wenn ihr euch für das Spiel interessiert, haben wir außerdem ein langes Interview mit den Entwicklern am Start.

