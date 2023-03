Naughty Dog wird weiterhin Spiele auf dem PC entwickeln

HQ

Naughty Dog hat gerade die Veröffentlichung von The Last of Us: Part I auf dem PC gesehen. Während das Spiel mit viel Gegenreaktion konfrontiert wurde, scheint es, dass der Entwickler immer noch große Pläne hat, den PC-Markt zu erreichen.

In einem kürzlich veröffentlichten Blogbeitrag sagte der Entwickler: "Seid versichert, PlayStation- und PC-Spieler, wir freuen uns schon darauf, mehr zu teilen, egal ob ihr einen DualSense-Controller oder eine Tastatur und Maus bevorzugt. Die Entwicklung für beide Plattformen ermöglicht es uns, die daraus gewonnenen Erkenntnisse in das Gesamtdesign unserer Spiele einfließen zu lassen. Unsere Geschichten und Erfahrungen sowohl auf PS5 als auch auf dem PC zu teilen, ist etwas, das Naughty Dog angenommen hat und das wir auch weiterhin unterstützen werden."

Einige glauben, dass dies bedeutet, dass der Multiplayer-Modus von The Last of Us auf den PC kommen könnte, aber es könnte auch bedeuten, dass The Last of Us: Part II irgendwann auf dem PC erscheinen wird. So oder so, es scheint, dass sich Naughty Dog mit seinen zukünftigen Projekten nicht nur auf die PS5 konzentriert, was für PC-Spieler gut sein sollte.