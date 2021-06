Naughty Dog wirbt Entwickler für eigenständiges Mehrspielererlebnis

In früheren Stellenangeboten warb Naughty Dog potentielle Mitarbeiter mit der Aussicht, an einem Mehrspielerspiel mit Live-Service-Elementen arbeiten zu können. Einige Menschen nehmen an, dass es sich dabei um die Online-Auskopplung von The Last of Us: Part II gehandelt hat, weil dieses Spiel ohne entsprechenden Rahmen ausgeliefert wurde. Das Studio scheint diese Pläne noch nicht aufgegeben zu haben, denn es ist eine weitere Stellenausschreibung aufgetaucht, die ein klareres Bild zeichnet.

Die Informationen in der Jobbeschreibung sprechen vom "ersten, eigenständigen Multiplayer-Spiel des Studios", das ähnliche Produktionswerte wie die Titel aufweisen soll, für die das Studio gemeinhin bekannt ist. Konkrete Informationen liegen nicht vor, doch bei solchen Ambitionen könnte das ein spannendes Unterfangen werden. Es passt auch zu Sonys interner Strategie, die bestehenden Playstation-Marken in Zukunft stärker im Live-Service-Segment installieren zu wollen.

Quelle: GamingBolt