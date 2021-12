Naughty Dog verrät uns ihre Lieblingsspiele von 2021

HQ

Naughty Dog ist eines der wichtigsten Entwicklerteams von Sony und deshalb finden wir es interessant, mehr darüber zu erfahren, woher das Studio kreative Einflüsse und Inspirationen bezieht. Die Mitarbeiter haben in einem Artikel ihre Spiele des Jahres gewählt und Deathloop von Arcane Lyon zum besten Spiel von 2021 auserkoren. It Takes Two war bei den leitenden Managern ebenfalls sehr beliebt, ebenso wie Inscryption, Returnal und auch The Dark Pictures: House of Ashes.