Naughty Dog sucht "aggressiv" nach neuen Bewerbern für Mehrspielerprojekte

Seit über einem Jahr ist The Last of Us: Part II nun schon erhältlich, doch was Naughty Dog seitdem anstellt, ist weitgehend unbekannt. Eines ihrer Projekte ist ein Mehrspielerspiel, das Gerüchten zufolge Live-Service-Elemente bietet, wie aus früheren Jobangeboten hervorgeht. Unabhängig davon, ob diese Annahmen wahr sind oder nicht, sucht das Team derzeit "aggressiv" nach neuen Mitarbeitern für diesen unbekannten Titel im The-Last-of-Us-Universum.

Vinit Agarwal, Co-Director von The Last of Us: Part II stellte auf Twitter vielversprechende Vertragskonditionen für neue Mitarbeiter in Aussicht: "Wir rekrutieren aggressiv - bewerbt euch, wenn ihr dazu beitragen möchtet, den Spielern unseres eigenständigen Multiplayer-Actionspiels [ein] Kinoerlebnis zu bringen."

Quelle: VGC.