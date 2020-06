Naughty Dog stellt noch einmal Welt von The Last of Us: Part II vor

In den letzten Wochen hat sich die Vermarktung von The Last of Us: Part II sehr gut entwickelt, sodass die Fans mittlerweile bestens Bescheid wissen müssten (so sie sich denn informieren wollen). Naughty Dog hat die Geschichte beschrieben, Gameplay-Detail geschildert und uns eine 20-minütige Videovorschau präsentiert, bevor Stefan seine ersten Anspieleindrücke mit euch teilen durfte.

Nun spricht das Studio noch einmal gesondert über das übergeordnete Universum ihrer Spielwelt, denn am Abend wurde die letzte Ausgabe des Entwicklertagebuchs vorgestellt. Das Team von Neil Druckmann habe große Mühe aufgewendet, um die Spielwelt größer, vielfältiger und authentischer zu gestalten, als es im Original noch der Fall war. Das geschieht unter anderem mit der Einführung neuer Menschengruppen, die eigene Verhaltensweisen an den Tag legen und intelligenter agieren als zuvor. Am 19. Juni erscheint das PS4-Exklusivspiel.