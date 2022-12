Naughty Dog sagt, dass neues Spiel "wie eine TV-Show" ist

HQ

In einem kürzlichen Interview hat Neil Druckmann, Co-Präsident von Naughty Dog, erklärt, dass das kommende Spiel, das der berühmte Entwickler für die PS5 geplant hat, "mehr wie eine TV-Show" ist als alles, was das Studio zuvor gemacht hat.

Im Gespräch mit dem New Yorker spricht Druckmann hauptsächlich über die bevorstehende Veröffentlichung der TV-Adaption von The Last of Us auf HBO. Das Interview endet jedoch damit, dass er über seine Herangehensweise an die Entwicklung von Spielen spricht und wie er in der Vergangenheit Leute aus anderen Medien wie Fernsehen und Film dazu gebracht hat, Projekte zu schreiben.

Dies veranlasste Druckmann, über das mysteriöse Projekt zu sprechen, das Naughty Dog in Arbeit hat, und erklärte, dass seine Struktur die einer TV-Show widerspiegeln wird. Dies bedeutet nicht sofort, dass das nächste Spiel von Naughty Dog episodisch sein wird, so dass es noch keine Alarmglocken gibt, aber es scheint, dass große Videospiele bald eine Menge Inspiration von anderen Medien nehmen werden.

Derzeit gibt es kein Wort darüber, was dieses Spiel sein könnte, aber es gibt viele Fans, die eine Rückkehr in die Welt von The Last of Us wollen.