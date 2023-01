Naughty Dog macht vielleicht nicht The Last of Us: Part III

Neil Druckmann hat gesagt, dass Naughty Dog mit Uncharted fertig ist und dass dasselbe für The Last of Us gesagt werden könnte, es sei denn, das Studio kann sich eine überzeugende Geschichte für den dritten Teil der Geschichte einfallen lassen.

"Ich weiß, dass es eine Menge Leute gibt, die sich über The Last of Us Part 3 wundern und ob das eine Sache sein wird oder nicht." Druckmann sagte Buzzfeed. "Alles, was ich sagen kann, ist, dass wir bei Naughty Dog sehr, sehr privilegiert sind, dass unser Publisher Sony ist - was bedeutet, dass Sony unsere Spiele finanziert, uns unterstützt und wir im Besitz von Sony sind."

Druckmann fährt dann fort zu sagen, dass Sony Naughty Dog nie unter Druck gesetzt hat, Einträge in ein Franchise zu pumpen, nur weil es erfolgreich ist. Am Beispiel von Uncharted sagt er, dass Naughty Dog "in der Lage war, unsere letzte Pinselstrich auf diese Geschichte zu setzen und zu sagen, dass wir fertig sind. Wir machen weiter."

"Ebenso liegt es bei The Last of Us an uns, ob wir es fortsetzen wollen oder nicht", fuhr er fort. Zweifellos würde sich The Last of Us: Part III unglaublich gut verkaufen, aber wie Druckmann sagt, scheint es mehr darum zu gehen, die Inspiration zu finden, um die Serie am Laufen zu halten.

Im Moment haben wir zumindest die TV-Show The Last of Us, um uns am Laufen zu halten.