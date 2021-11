Naughty Dog hat von Uncharted 3 gelernt, das Erscheinungsdatum nicht zu früh zu enthüllen

HQ

Am 2. November 2011 erschien Uncharted 3: Drake's Deception in Europa auf der Playstation 3 - das Spiel feierte gestern also seinen zehnten Geburtstag. Um dieses Jubiläum zu feiern, hat Naughty Dog eine spezielle Homepage aufgebaut, die uns ein paar bisher unbekannte Geschichten aus der Entwicklung verrät.

Studiochef Evan Wells, seine Stellvertretung Christian Gyrling und Game Director Kurt Margenau beschreiben Anekdoten, kommentieren Crunch-Zustände und nennen Lehren, die das Team aus dieser Zeit gezogen hat: "Das Erscheinungsdatum an dem Tag bekanntzugeben, an dem man sein Spiel ankündigt, ist keine gute Idee", erinnert sich Wells. "Unser Enthüllungs-Trailer enthielt bereits ein Veröffentlichungsdatum und es war außerordentlich schwierig, das einzuhalten. Wir mussten die meisten (bereits sehr begrenzten) Ressourcen aus der frühen Entwicklung von The Last of Us abziehen und es war immer noch ein herausfordernder Entwicklungsprozess für uns."

Zum Glück haben wir trotzdem ein fantastisches Action-Abenteuer erhalten, aber sicherlich wäre das auch möglich gewesen, wenn die Spieler ein bisschen länger auf das Game gewartet hätten. Heute zeigen die Nutzer dafür zum Glück Verständnis, denn Terminverschiebungen gehören zum Alltag dazu.