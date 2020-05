Naughty Dog erklärt narrative Prämisse von The Last of Us: Part II

Naughty Dog und Sony werden The Last of Us: Part II mit einer Behind-the-Scenes-Videoserie begleiten, in der sie verschiedene Elemente des Spiels ausführlicher behandeln möchten. Das erste dieser Videos könnt ihr euch unten ansehen, es dient als Einleitung in die Erzählung. Die Produzenten enthüllen dort, dass die Grundlage der Geschichte im Kreislauf der Gewalt zu finden sei. Im Kern wird dieses Abenteuer uns also erklären, wie gewalttätige Handlungen noch gewalttätigere Reaktionen hervorrufen können. Ellie und Joel leben zu Beginn des Spiels in relativer Ruhe einer Gemeinschaft, doch ein bestimmtes Ereignis wird Ellie auf die Suche nach den Verantwortlichen für diese Tat nach Seattle führen.

Die verbleibenden Videos hinter den Kulissen werden in der folgenden Reihenfolge veröffentlicht:





20. Mai: Gameplay

27. Mai: Detail

3. Juni: In der Welt



The Last of Us: Part II erscheint am 19. Juni exklusiv für PS4.