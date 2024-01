Naughty Dog-Entwickler teasert "stressigen" Roguelike-Modus in The Last of Us: Part II Remastered an

HQ

The Last of Us: Part II Remastered erscheint in nur ein paar Wochen, und abgesehen von einigen aktualisierten Grafiken und Kommentaren zu verlorenen Levels ist eines der Hauptgesprächsthemen des Remasters der No Return Roguelike-Modus.

Kürzlich wurde ein Trailer enthüllt, der etwas Gameplay aus dem Modus zeigt. Senior Character Artist bei Naughty Dog Del Walker antwortete dann auf Twitter/X auf das Filmmaterial und sagte, dass der Spielmodus stressig sein wird.

Um ehrlich zu sein, ist das Spielen von The Last of Us oder seiner Fortsetzung oft stressig genug, da ich meinen Puls in Schwung bringe, wenn ich einen Klicker in der Nähe höre, so dass ich mir vorstellen kann, dass ich mich nach ein paar Durchläufen von No Return ernsthaft hinlegen muss.