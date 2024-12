Naughty Dog enthüllt Intergalactic: The Heretic Prophet, ein neues Franchise bei den Game Awards

Als letzte Weltpremiere für die diesjährigen The Game Awards enthüllte Geoff Keighley ein Projekt, an dem Naughty Dog seit Jahren im Geheimen arbeitet. Intergalactic: The Heretic Prophet ist ein neues Franchise des legendären Entwicklers, das uns zu den Sternen führt.

Wir werden im Spiel als Kopfgeldjäger spielen, der gerade Kumail Nanjiani jagt, wie im Trailer zu sehen ist. Wir sehen nicht allzu viel Action, sondern eine gute Menge an Worldbuilding, das ein Universum zeigt, das stark von Anime-Werken der 80er und 90er Jahre inspiriert zu sein scheint.

Der Trailer unten ist auch voll von In-Engine-Material, das zeigt, wie visuell beeindruckend dieses Spiel sein könnte, wenn Naughty Dog bereit für seine Veröffentlichung ist.