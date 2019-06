Naughty Dog entfernt im September Mehrspieler von Uncharted und The Last of Us auf Playstation 3

Sony verlagert stetig mehr Arbeitskraft und Ressourcen auf die Fertigstellung der Playstation 5. Das geht natürlich nicht unbegrenzt und es müssen Einschnitte gemacht werden. Davor ist selbst ein Studio wie Naughty Dog nicht gefeilt:

Am 4. September werden die Online-Server der Playstation-3-Editionen von Uncharted 2: Among Thieves, Uncharted 3: Drake's Deception, The Last of Us und The Last of Us: Left Behind heruntergefahren. Die überraschend guten Mehrspieler-Modi sind auf dem alten System dann nicht länger verfügbar. Als eine Art Ausgleich dafür sind sämtliche Multiplayer-Erweiterungen bis dahin kostenlos. Kramt ihr eure alte Hardware dafür noch einmal raus?