Naughty Dog bestätigt The Last of Us 3

HQ

Es ist über ein Jahr her, dass jemand behauptet hat, dass Naughty Dog bereits mit der Arbeit an The Last of Us: Part III begonnen hat, daher war es nicht verwunderlich, dass dieselbe Person noch mehr Aufmerksamkeit erhielt, nachdem sie erklärt hatte, dass das Projekt bereits so weit in der Produktion war, dass große Motion-Capture-Sessions im letzten Sommer begonnen hatten. Nun, das ist völlig falsch.

Denn einige Entwickler von Naughty Dog machten keine Witze, als sie sagten, dass die Dokumentation Grounded II: Making The Last of Us Part II vor ihrer Premiere vor wenigen Stunden Schlagzeilen machen würde. Damit war nicht nur gemeint, dass das Studio versprach, seine Crunch-Kultur komplett loszuwerden, sondern auch, dass Laura Bailey noch mehr Informationen über ihre Morddrohungen teilte oder dass The Last of Us: Part II als Open-World-Spiel begann, das von Bloodborne inspiriert wurde. Das Einzige, von dem sie definitiv wussten, dass es die meiste Aufmerksamkeit erregen würde, waren die letzten zwei Minuten des Dokumentarfilms, da er damit endet, dass Neil Druckmann im Grunde bestätigt, dass The Last of Us: Part III passieren wird. Er dementiert jedoch die oben genannten Gerüchte, dass sich das Spiel weit in der Entwicklung befindet, da uns gesagt wurde, dass er bisher nur ein Konzept und eine Vorstellung davon hat, wie die drei Spiele zusammenpassen werden. Hier ist sein gesamtes Statement:

"Ich habe ein anderes Interview gegeben, in dem mich jemand nach The Last of Us gefragt hat, ob es noch mehr Geschichten oder so geben würde. Und ich habe erwähnt, dass wir eine Geschichte geschrieben haben, die nach The Last of Us 2 spielt und in der Tommy die Hauptrolle spielt, und ich hoffe, dass wir sie eines Tages machen können. Die Schlagzeilen in der gesamten Branche lauteten wie "Naughty Dog hat The Last of Us: Part III umrissen", und das ist eigentlich falsch. Es war immer eine kleine Geschichte. Es war nie wie ein vollständiger Titel.

Zu dieser Zeit hatten wir bei Naughty Dog höhere Prioritäten: unsere Pipeline zu reparieren, Probleme mit der Work-Life-Balance zu lösen. Nur aufgrund dessen, wo wir uns befanden, wollte ich diese Geschichte nicht priorisieren, also wurde sie auf Eis gelegt. Und ich glaube immer noch, dass es eines Tages das Licht der Welt erblicken wird. Ich weiß nicht, ob es ein Spiel oder eine Show wird, TBD.

Das erste Spiel hatte so ein klares Konzept von der bedingungslosen Liebe, die Eltern für ihr Kind empfinden. Die zweite, als wir auf der Idee des Strebens nach Gerechtigkeit um jeden Preis landeten. Gerechtigkeit für diejenigen, die ihr liebt, wir hatten das Gefühl, dass "es hier ein klares Konzept gibt und es gibt eine durchgehende Linie aus dem ersten Spiel, in der es um Liebe geht". Wenn wir es nie wieder tun können, ist dies ein guter Endpunkt. Letzter Bissen vom Apfel, die Geschichte ist aus.

Das Tolle an der Arbeit bei Naughty Dog ist, dass wir das nicht müssen. Es ist immer so, dass wir gerne ein weiteres Last of Us hätten, aber wenn ihr das Gefühl habt, dass ihr euch für etwas anderes begeistert, werden wir dieses andere Teil unterstützen. Sehr privilegierte Position, in der man sich befindet. Das ist für mich nie selbstverständlich. Ich habe gerade darüber nachgedacht: "Gibt es da ein Konzept?" Und seit Jahren kann ich dieses Konzept nicht finden. Aber in letzter Zeit hat sich das geändert. Ich habe keine Geschichte, aber ich habe dieses Konzept, das für mich so aufregend ist wie 1, so aufregend wie 2. Es ist ein eigenes Ding und hat doch diese durchgehende Linie für alle drei. Es fühlt sich also so an, als gäbe es wahrscheinlich noch ein weiteres Kapitel in dieser Geschichte."

Naughty Dog arbeitet bereits an mindestens zwei anderen Projekten, so dass Druckmann es so klingen lässt, als ob The Last of Us: Part III ein PlayStation 6-Spiel sein könnte, aber die Zeit wird es zeigen. In jedem Fall empfehle ich dringend, sich die folgende Dokumentation anzusehen, da sie einen interessanten Einblick in die Entwicklung von The Last of Us: Part II, den Leak, die Crunch-Kultur und mehr gibt.