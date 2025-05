Naughty Dog arbeitet an einem weiteren neuen Spiel neben Intergalactic: The Heretic Prophet

HQ

Während der The Game Awards im Dezember kündigte Naughty Dog sein nächstes Action-Abenteuer Intergalactic: The Heretic Prophet an. Es wurde mit einem frühen Trailer gezeigt, der von bestimmten Teilen der Fangemeinde nicht ganz so gut aufgenommen wurde, wie es das Studio vielleicht gewohnt war.

Doch wer gehofft hatte, dass er stattdessen eine Fortsetzung eines seiner Klassiker machen würde, muss nicht allzu enttäuscht sein. Studiochef Neil Druckmann hat nun über den Podcast Press X To Continue bekannt gegeben, dass sie auch an einem weiteren Spiel arbeiten:

"Es gibt ein weiteres Spiel bei Naughty Dog, an dem gearbeitet wird, und ich bin eher eine Produzentenrolle und kann das andere Team betreuen und beobachten, Feedback geben und so etwas wie die Führungskraft im Raum sein."

Laut dem normalerweise zuverlässigen Insider Gaming handelt es sich wahrscheinlich nicht um ein neues The Last of Us, sondern möglicherweise um ein Uncharted. Shaun Escayg, der zuvor an diesen beiden Spielserien gearbeitet hat, ist für dieses noch geheime Projekt verantwortlich.

Neun Jahre sind seit dem letzten Uncharted, nämlich Uncharted 4: A Thief's End, vergangen, und es gibt Gerüchte über ein neues Abenteuer mit Nathan Drakes Tochter Cassie Drake in der Hauptrolle. Wir sind wohl nicht die einzigen, die denken, dass es aufregend klingt, oder?