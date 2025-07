Naughty Dog aktualisiert The Last of Us: Part II Remastered und fügt einen neuen Spielmodus kostenlos hinzu

HQ

Sie wissen es vielleicht nicht, aber es gibt eine Montage der Der Pate-Trilogie mit allen Szenen in chronologischer Reihenfolge. Das bedeutet, dass für Das Paten-Epos (so der Name dieser Version, von Coppola selbst) alles mit der Beerdigung von Vito Andolinis Vater beginnt, der später als Vito Corleone bekannt wurde.

Was hat das mit irgendetwas zu tun? Nun, wie beim neuen Chronologischen Spielmodus, den Sony und Naughty Dog gerade für The Last of Us: Part II Remastered hinzugefügt haben, versteht man mit einer chronologischen Montage die Geschichte des Spiels und insbesondere seiner beiden Hauptprotagonistinnen Abby und Ellie ganz anders (und fühlt sich damit mit).

Jonathan Dornbush, Editorial Content Manager bei Naughty Dog, erklärt: "Wir glauben, dass die Spieler durch den neuen chronologischen Modus einen noch tieferen Einblick in die Geschichte von Teil II erhalten werden. Die Spieler können zum Beispiel sehen, wie Ellie, die eine Gitarre geschenkt bekam, so nahtlos in ihr Erlernen des Spielens einfließt, während die Reise durch Seattle die faszinierenden Parallelen zwischen Ellies und Abbys kreuz und quer verlaufenden Reisen aufzeigt. Sie werden sehen, wie nahe sie sich kommen, wie sich ihre Handlungen gegenseitig beeinflussen und vieles mehr."

Darüber hinaus enthält das Update auch neue Trophäen und die Möglichkeit, neue exklusive Skins der Brüder Joel und Tommy freizuschalten, die als Nathan und Sam Drake verkleidet sind.

Das Studio wollte dieses kostenlose Update jetzt teilen, um die 40-jährige Geschichte des Studios zu feiern, und wir vermuten, dass der kürzliche Abschluss der zweiten Staffel der Serie auf HBO Max auch ein Katalysator sein könnte. Es ist für PS5 und PC, über den Epic Games Store und Steam erhältlich.