Natus Vincere sind die Sieger des Esports World Cup Counter-Strike 2

HQ

Ein weiteres der vielen verschiedenen Turniere, die im Rahmen der Esports World Cup in Saudi-Arabien ausgetragen werden, ist nun zu Ende gegangen. Das Counter-Strike 2 -Event ist in den Büchern, und ein Gewinner wurde gekürt.

Nach einem dominanten Turnier, in dem sie nur zwei von 10 gespielten Karten verloren haben, wurde Natus Vincere zum Sieger gekrönt, nachdem sie gestern Abend im großen Finale G2 Esports besiegt haben.

Dieses Ergebnis hat dazu geführt, dass Natus Vincere mit einem Preisgeld von 400.000 US-Dollar nach Hause ging und die Organisation auch einen großen Stapel von Club Points erhielt, der in der Club Championship verwendet werden kann, in der Natus Vincere derzeit an dritter Stelle steht, wenn auch weit hinter dem von Saudi-Arabien unterstützten Team Falcons auf dem ersten Platz.