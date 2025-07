Natus Vincere möchte sein Akademie-Team Counter-Strike 2 verkaufen

HQ

Natus Vincere wurde mit seinem Counter-Strike 2 Akademie-Team NAVI Junior fündig, da sich die Mannschaft in der zweiten Liga des Esports als großes Ärgernis erwies, so sehr, dass sie mehrere Turniere und Trophäen gewann und sogar zu einem der 30 bestplatzierten CS-Teams der Welt wurde. NAVI ist jedoch auf einen Haken in seiner Akademiestruktur gestoßen, da das CS-Ökosystem es dem Akademieteam nicht erlaubt, den nächsten Schritt nach oben zu machen und ein Erstligakader zu werden, was bedeutet, dass NAVI beschlossen hat, das Team loszulassen und Angebote dafür anzunehmen.

Die ukrainische Organisation hat folgendes erklärt: "Die Einschränkungen des CS-Ökosystems erlauben es dem Akademieteam nicht, sich unter dem NAVI-Tag weiterzuentwickeln, weshalb wir jetzt Angebote zum Kauf des NAVI-Juniorenkaders annehmen, einschließlich vier Spielern, einem Trainer und einer Platzierung, die für Major-Einladungen in Frage kommt."

Was die Frage betrifft, warum nur vier Spieler in den Deal einbezogen sind, hat NAVI beschlossen, Drin "makazze" Shaqiri in seinen CS-Hauptkader zu befördern und sich dem Kernteam der IEM Köln und der Esports World Cup für den Rest des Sommers anzuschließen.

Wenn wir uns die Zukunft von NAVI Junior ansehen, wird uns nur gesagt, dass "ein neues Kapitel auf dem Weg ist. Bleiben Sie dran – wir beginnen bald mit der Rekrutierung für den nächsten NAVI Junior CS2-Kader."