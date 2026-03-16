Natus Vincere gekrönt ESL Pro League Sieger der 23. Staffel

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Es war ein ziemlich arbeitsreiches Wochenende im Esports, da zahlreiche große Turniere zu Ende gingen. Ein Beispiel dafür war die Saison 23 der ESL Pro League, in der ihr großes Finale stattfand und Natus Vincere gegen Aurora Gaming antrat.

Nach einem einigermaßen umkämpften Finale setzte sich das ukrainische Team durch und besiegte Aurora mit 3:1, wobei NAVI die Trophäe hob, mit 100.000 Dollar Preisgeld nach Hause ging und das dritte Team wurde, das drei ESL Pro League-Saisons gewann, hinter Mouz und Team Vitality.

Dieses Ergebnis bringt NAVI auch auf den Weg zu einem ESL Grand Slam, da es nun den ersten von vier ESL-Turniersiegen innerhalb von zehn Turnieren erringen kann. Das entspricht dem aktuellen Stand von Furia und Team Spirit (auch wenn diese beiden weniger Chancen haben, das Kunststück zu vollenden), aber es ist unwahrscheinlich, dass einer von beiden den Titel und den 1 Million Dollar Geldpreis beansprucht, da Team Vitality noch fünf Events vor sich hat, um ein ESL-Turnier zu gewinnen und damit den Back-to-Back-Grand-Slam-Titel zu sichern.