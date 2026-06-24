"Natürlich gibt es ein Erbe von Castlevania" in Bloodstained: The Scarlet Engagement

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Die Comicon Bergamo ist derzeit im Gange, und in diesem Zusammenhang, da wir letzten Monat die 26. Comicon Napoli genossen haben, bringen wir nun eines der interessantesten Gespräche zurück, die wir in Italien geführt haben.

Es war mit dem renommierten Komponisten Tomoyuki Tanaka, der mit Koji "Iga-san" Igarashi an der dritten Evolution der Bloodstained-Reihe arbeitet, die nun in 2.5D ist und die 505 Games später in diesem Jahr auf den Markt bringen wird.

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"Natürlich gibt es ein Vermächtnis von Castlevania", gibt Tanaka-san im Video zu, als er nach seiner Vergangenheit mit Konamis Serie und ihrem typischen gotischen Stil gefragt wird. "Aber ich denke, es gibt so viele Dinge außerhalb des Protokolls und so viele Dinge, die ich dir offiziell nicht sagen kann", lacht er und neckt ihn.

"Aber ich werde meine Antwort auf das beschränken, was ich dir tatsächlich sagen kann", fährt er fort. "Ich denke, es gibt ein gewisses Vermächtnis von Castlevania, aber gleichzeitig möchte ich alle Tatsachen, mein Wesen, das heutige Wesen verwenden. Und nicht nur das, ich hätte auch gerne einige Beiträge von den großen Maesstros meines Segments, aber nicht nur ihr Kunstwerk kopieren, sondern eine persönliche Interpretation dessen, was sie uns hinterlassen haben."

Das ist es, was Tanaka-san über seine aktuelle Arbeit und seinen Einfluss beim Schreiben der Musik und der Gestaltung des Sounds für Bloodstained: The Scarlet Engagement zu sagen hatte, das noch kein festes Veröffentlichungsdatum hat. Für mehr über seine kreative Vision beim Schreiben der Musik für die Yakuza-Reihe oder um die Unterschiede zwischen Komponist und Tonleiter zu erfahren, lesen Sie das vollständig untertitelte Interview.