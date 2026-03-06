HQ

Die NATO gab am Donnerstag bekannt, dass sie ihre allianzweite ballistische Raketenverteidigungsposition nach dem Abfangen einer iranischen Rakete, die auf die Türkei zielte, verstärkt hat. Oberst Martin O'Donnell sagte in den sozialen Medien, die erhöhte Einsatzbereitschaft werde bestehen bleiben, bis die "anhaltenden, wahllosen Angriffe in der Region" in Teheran nachlassen. Die NATO-Raketenabwehrsysteme erkannten und zerstörten die ankommende Bedrohung innerhalb von Minuten erfolgreich und schützten sowohl land- als auch seegestützte Ressourcen.

Der Abfang zeigte laut O'Donnell die schnellen Reaktionsfähigkeiten der NATO, der erklärte, dass Dienstmitglieder innerhalb von weniger als zehn Minuten die Flugbahn der Rakete bestätigten, relevante Verteidigungssysteme alarmierten und einen Abfangraketen abfeuerten, der die Bedrohung neutralisierte. Das schnelle Handeln zeigte die Koordination über das Bündnis hinweg, ohne eine umfassendere Eskalation auszulösen.

NATO-Generalsekretär Mark Rutte stellte klar, dass das Bündnis nicht beabsichtigt, Artikel 5 wegen des Vorfalls anzuwenden, und signalisierte Vorsicht angesichts der Befürchtung, dass der anhaltende US-Iran-Konflikt das Bündnis in größere Feindseligkeiten verwickeln könnte. Die Entscheidung konzentriert sich auf Abschreckung und Schutz, während eine formelle militärische Eskalation vermieden wird...

Wie Oberst Martin O'Donnell in den sozialen Medien sagt:

Ich kann bestätigen, dass die NATO gestern neben der erfolgreichen Abfangaktion einer ballistischen Rakete aus Iran, die auf die Türkei abzielte und die dieses Land als erstes bekannt gab, ihre allianzweite ballistische Raketenabwehrposition erhöht hat.

Diese sofortige Maßnahme wurde vom Kommandeur des NATO-Luftkommandos ergriffen, der zudem empfahl, die ballistische Raketenabwehrhaltung der NATO auf diesem erhöhten Niveau zu halten, bis die Bedrohung durch Irans fortgesetzte wahllose Angriffe in der Region nachlässt.

Der Oberbefehlshaber der Alliierten Europa stimmte dieser Empfehlung zu, und die Angelegenheit wurde heute während einer Sitzung des Nordatlantikrats diskutiert, bei der die Alliierten ihre starke und einstimmige Unterstützung für diese sinnvolle Maßnahme bekundeten.

Darüber hinaus bedankten sich die Alliierten für die sofortige und potenziell lebensrettende Reaktion des Oberbefehlshabers der Alliierten Europa und des Obersten Hauptquartiers der Alliierten Mächte Europa und verurteilten erneut Irans Angriffe auf die Türkei.

Auch wenn ich aus Gründen der operativen Sicherheit nicht ins Detail gehen kann, gibt die Anpassung dem Oberbefehlshaber der Alliierten Europa genau das, was er braucht, um die Allianz angesichts der aktuellen Bedrohung zu verteidigen, und das wird er tun!

Wie die Welt gestern gesehen hat, hat die NATO ihre ballistischen Raketenabwehrverfahren perfekt umgesetzt. In weniger als zehn Minuten identifizierten NATO-Angehörige eine Bedrohung für die Alliierten, eine ballistische Rakete, bestätigten ihre Flugbahn, alarmierten land- und seegestützte Raketenabwehrsysteme und starteten einen Abfangjäger, um die Bedrohung zu besiegen und unser Territorium sowie seine Bevölkerung zu schützen. Das ist echte Stärke!