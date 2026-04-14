NATO-Verbündete weigern sich, sich Trumps Iran-Blockade anzuschließen, was die Kluft vergrößert

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NATO-Verbündete, darunter das Vereinigte Königreich und Frankreich, haben sich geweigert, an Trumps Blockade iranischer Häfen teilzunehmen, was die Spaltungen innerhalb des Bündnisses vertieft, da die Spannungen im Golf zunehmen.

Trotz Trumps Behauptung, dass mehrere Länder die Operation unterstützen würden, machten europäische Führungspersönlichkeiten deutlich, dass sie sich nicht in den Konflikt hineinziehen würden. Der britische Premierminister Keir Starmer sagte, das Vereinigte Königreich werde nicht "in den Krieg hineingezogen", während Frankreich ebenfalls eine Beteiligung ablehnte.

Stattdessen schlug der französische Präsident Emmanuel Macron eine multinationale, defensive Mission vor, um die sichere Schifffahrt in der Straße von Hormus nach dem Ende der Feindseligkeiten wiederherzustellen.

Die US-Blockade begann nach gescheiterten Gesprächen mit Iran, wobei Trump warnte, dass alle iranischen Schiffe, die sich nähern, "eliminiert" würden. NATO-Mitglieder stellen jedoch diplomatische Lösungen und Sicherheitsmaßnahmen nach Konflikten über direkte militärische Beteiligung.