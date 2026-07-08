NATO-Staaten kündigen ein neues Raketenprojekt im Wert von 37 Milliarden Pfund an.

HQ

Wir wussten, dass im Rahmen des NATO-Forums in Ankara, Türkei, große Rüstungsgeschäfte angekündigt werden, aber jetzt beginnen wir zu sehen, wie diese aussehen.

Laut BBC News wurde bekanntgegeben, dass 12 NATO-Staaten, darunter das Vereinigte Königreich, sich zusammenschließen werden, um in den nächsten zehn Jahren ein Raketenprojekt im Wert von 37 Milliarden Pfund zu finanzieren, mit dem Ziel, die Waffe zur Verteidigung Europas zu unterstützen.

Es gilt als das Deep Precision Strike-Projekt und gilt als Raketensystem, das Ziele in etwa 200 Meilen Entfernung mit enormer Präzision treffen kann, mit dem Potenzial, eine volle Reichweite von 1.250 Meilen zu erreichen. Es wird erwartet, dass das Raketensystem in den 2030er Jahren einsatzbereit sein wird, aber weitere Informationen werden voraussichtlich später am Nachmittag veröffentlicht, da der zweite und letzte Tag des NATO-Forums stattfindet.