NATO-Vertreter schlagen Alarm, nachdem Russland Berichten zufolge die Entwicklung seiner nuklearbetriebenen Burevestnik-Marschflugkörper abgeschlossen hat – ein System, das westlicher Geheimdienst als große Herausforderung für die Verteidigung des Bündnisses betrachtet.

Die Rakete, innerhalb der NATO als SSC-X-9 Skyfall bekannt, wird als äußerst wendig, mobil und in der Lage beschrieben, mehr als 900 km/h zu erreichen. Moskau bestätigte Anfang dieses Monats erfolgreiche Tests.

Laut einer geheimen NATO-Bewertung (über Euronews) verleiht der an Bord befindliche Nuklearreaktor der Rakete ihr eine theoretisch unbegrenzte Reichweite, sodass sie über lange Zeiträume fliegen, während des Flugs die Richtung ändern und Ziele aus Gebieten mit minimaler Überwachung ansteuern kann.

Der gleiche Bericht hebt auch Bedenken hinsichtlich Russlands neuerer SS-X-28 Oreshnik-Mittelstreckenrakete hervor, von der westliche Experten glauben, dass sie bis zu 5.500 Kilometer reichen kann und möglicherweise mit verschiedenen Sprengköpfen, einschließlich nuklear, eingesetzt werden kann.

Es wird erwartet, dass Belarus das System im Dezember einsetzt, ein Schritt, den Minsk als Reaktion auf westliche Maßnahmen darstellt. Trotz der Warnungen sind nicht alle Spezialisten überzeugt, dass der Burevestnik einen strategischen Durchbruch bietet, wie Sie im untenstehenden Beitrag sehen können.