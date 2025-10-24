NATO schickt spanische Kampfjets in Aufruhr, nachdem russische Militärflugzeuge den litauischen Luftraum verletzt haben

HQ

Wir haben gerade die Nachricht erhalten, dass zwei russische Militärflugzeuge von Kaliningrad aus in den litauischen Luftraum eingedrungen sind, was wie eine Betankungsübung aussah. Die litauischen Streitkräfte erklärten in einer Erklärung, dass ein Kampfjet vom Typ SU-30 und ein IL-78-Tankflugzeug gegen 18.00 Uhr Ortszeit von Kaliningrad aus in ihren Luftraum eingedrungen seien. Das russische Flugzeug flog etwa 18 Sekunden lang über litauisches Territorium und drang etwa 700 Meter in das Land ein. Spanische Eurofighter-Typhoon-Jets der baltischen Luftpolizei der NATO wurden aufgeboten und patrouillieren in dem Gebiet, teilte das Militär in einer Erklärung mit. Was halten Sie davon? Wenn Sie mehr Details erfahren möchten, können Sie dies natürlich unter folgendem Link tun. Go!

Unterdessen sagte der litauische Präsident Gitanas Nausėda zu X: "Ich verurteile aufs Schärfste die Verletzung des litauischen Luftraums durch das Kampfflugzeug und das Transportflugzeug der Russischen Föderation aus dem Kaliningrader Gebiet. Darauf müssen wir reagieren."