NATO schickt Kampfjets nach dem bisher tiefsten Drohnendurchbruch nach Rumänien (mehr als 100 km landeinwärts) ab

Rumänien startete Kampfjets am frühen Dienstag, nachdem Drohnen seinen Luftraum nahe der ukrainischen Grenze durchbrochen hatten, wie das Verteidigungsministerium bestätigte. Die Behörden sagten, eine Drohne sei kurzzeitig tiefer ins Land vorgedrungen, bevor sie umkehrte.

Zwei deutsche Eurofighter, die im Rahmen von NATO-Luftpolizeimissionen operierten, wurden zunächst entsandt, um eine Drohne über dem Landkreis Tulcea zu verfolgen, die später wieder in die Ukraine einmarschierte. Eine separate Radarwarnung löste den Start von zwei rumänischen F-16 aus, nachdem eine zweite Drohne in den Landkreis Galati eingeflogen und ins Landesinnere Richtung Vrancea vorgedrungen war, das keine Grenze zur Ukraine teilt und mehr als 100 km landeinwärts liegt.

Rumänien, ein EU- und NATO-Mitglied mit einer 650 km langen Grenze zur Ukraine, war seit Russlands verstärkten Angriffen auf ukrainische Häfen entlang der Donau wiederholt von Drohnenangriffen und Trümmerfällen konfrontiert. Die Gesetzgebung erlaubt rumänischen Streitkräften, Drohnen in Friedenszeiten abzuschießen, wenn Leben oder Eigentum gefährdet sind, obwohl diese Option bisher nicht genutzt wurde.

Der Vorfall ereignet sich, während europäische Offizielle nach den Gesprächen am Wochenende über einen überarbeiteten US-Friedensvorschlag für die Ukraine vorsichtige Hoffnung äußern. Die Staats- und Regierungschefs sagen, die Gespräche haben mehrere von den Regierungen von Kiew und der EU geäußerte Bedenken behandelt, während sie darauf hinweisen, dass weiterhin große Probleme bestehen.