NATO: Keine Ukraine-Friedensgespräche ohne Ukraine

Angesichts der sich intensivierenden Diskussionen über die Zukunft der Ukraine unterstrich NATO-Generalsekretär Mark Rutte die Notwendigkeit, die Ukraine im Mittelpunkt möglicher Verhandlungen zu halten, und betonte, dass keine Entscheidung ohne ihre volle Beteiligung getroffen werden sollte.

Im Vorfeld eines Treffens der Verteidigungsminister in Brüssel betonte Rutte, dass jedes Abkommen langfristige Stabilität gewährleisten müsse, um weitere Aggressionen zu verhindern. Unterdessen bleibt die Besorgnis über Engpässe in der Rüstungsproduktion ein drängendes Problem für das Bündnis, wobei Rutte einräumte, dass die NATO nicht genügend militärische Ausrüstung produziert, um den wachsenden Bedrohungen zu begegnen.

Dies geht Hand in Hand mit dem, was der britische Verteidigungsminister John Healey gesagt hat. Die Diskussion findet zu einem Zeitpunkt statt, an dem Trump Gespräche mit Putin über mögliche Wege zum Frieden führte, während Trump auch Gespräche mit Selenskyj führte. Vorerst bleibt abzuwarten, wie viel Mitspracherecht die Ukraine in den Friedensgesprächen haben wird.