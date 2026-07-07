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Die Welt beginnt stetig erneut, sich zu bewaffnen, wobei die Verteidigungsausgaben steigen, was teilweise auf aggressive Maßnahmen und Forderungen vieler der größten und mächtigsten Länder der Welt, darunter die Vereinigten Staaten von Amerika, zurückgeführt wird.

In jüngster Zeit drängt US-Präsident Donald Trump Europa und die NATO-Staaten, mehr in Verteidigung zu investieren und ihre Investitionen in Waffen und moderne Technologien zu verbessern – etwas, das nun von den verschiedenen NATO-Führern beachtet wird.

Heute, am 7. Juli, sind viele NATO-Führer in Ankara, Türkei, zu einem Forum anwesend, das sich um Verteidigungsausgaben dreht, wobei Abkommen im Wert von mehreren zehn Milliarden Dollar angekündigt werden sollen.

Während viele der Abkommen in den kommenden Stunden bekannt gegeben werden, wird laut Reuters erwartet, dass die NATO Pläne ankündigt, ihre alternde Flotte von in den USA gebauten AWACS-Aufklärungsflugzeugen durch eine schwedische Alternative von Saab namens GlobalEye zu ersetzen. Ebenso sollen die Niederlande angeblich ein Geschäft im Wert von 3 Milliarden Euro vorstellen, das eine Partnerschaft mit Belgien zur Luftverteidigung und ähnliches mit Großbritannien für Kriegsschiffe beinhaltet.

Dies geschieht, nachdem das Vereinigte Königreich kürzlich eine große Investition von 15 Milliarden Pfund in Verteidigungsausgaben angekündigt hat. Das NATO-Forum wird Trump auch als Teil eines Gipfels sehen, bei dem keine Konfrontation zwischen den USA und Spanien erwartet wird, nachdem letztere die Verteidigungsausgaben nicht mehr priorisieren würden.