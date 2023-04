National Treasure: Rand der Geschichte von Disney in Dosen

HQ

Es sieht so aus, als würde eine der Nicht-Star Wars- oder Marvel Disney+-Originalserien nicht für eine zweite Vorführung zurückkommen, da Deadline jetzt enthüllt hat, dass National Treasure: Edge of History vom Unterhaltungsgiganten in Dosen abgefüllt wurde.

Die Serie, die eine Erweiterung derselben Filmreihe ist, die mit Nicolas Cage als Hauptdarsteller berühmt wurde, debütierte Ende 2022 mit ihrer ersten Staffel auf dem Streamer und wie eine Reihe anderer Disney+-Originalserien, die nicht zum Marvel Cinematic Universe oder A Galaxy Far, Far Away erreicht diese Produktion ihr Ende.

Disney hat sich noch nicht zur Absage der Show geäußert, aber nach dieser Entscheidung zu urteilen, scheint es wahrscheinlich, dass der Mangel an Zuschauern die Hauptantriebskraft dafür war.