Nathan Fillion, Isabela Merced und Edi Gathegi schließen sich Superman: Legacy an

James Gunn ist dafür bekannt, ein sehr effizienter Regisseur zu sein, und Superman: Legacy scheint ein großartiges Beispiel dafür zu sein. Es ist erst zwei Wochen her, dass wir erfahren haben, wer der neue Clark Kent und Lois sein werden, aber er war auch sehr damit beschäftigt, andere Teile des Films zu besetzen.

Vanity Fair hat die Ehre, bekannt zu geben, dass Nathan Fillion Guy Gardners Green Lantern sein wird, während Isabela Merced als Hawkgirl gecastet wurde und Edi Gathegi Mister Terrific in Superman: Legacy spielen wird.

Es überrascht nicht, dass Fillion nach einem kurzen Auftritt in Gunns The Suicide Squad nicht als T.D.K. im neuen DCU zurückkehren wird, Es fügt auch einen weiteren Schauspieler zur Liste "Wechsel von Marvel zu DC" hinzu, da Edi Gathegi 2011 Darwin in X-Men: First Class spielte.