Natasha Lyonne, Elizabeth Olsen und Carrie Coon spielen entfremdete Schwestern in der Netflix-Serie His Three Daughters

Von Zeit zu Zeit beschließt Netflix, eine Sammlung talentierter Filmemacher und Schauspieler zusammenzubringen, um ein vielversprechendes Drama zu schaffen, das weit entfernt ist von den üblichen vergessenen Action-Angeboten der Streamer.

Der nächste auf dieser Liste wird Azazel Jacobs' His Three Daughters sein, ein Film, der sich um drei entfremdete Schwestern dreht, die wieder zusammenkommen, um sich um ihren kranken Vater zu kümmern. Die Schwestern werden von Natasha Lyonne aus Russian Doll, Elizabeth Olsen (Scarlet Witch selbst und Carrie Coon (Ghostbusters gespielt.

His Three Daughters wird am 20. September auf Netflix debütieren, aber ab dem 6. September in einigen wenigen Kinos für eine begrenzte Kinolaufzeit zu sehen sein, zweifellos damit der Film später in die Preisverleihung eingebracht werden kann.

Schauen Sie sich den Trailer zu His Three Daughters unten an.