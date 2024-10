Natalie Portman verspottete die Fans von Real Madrid bei der Verleihung des Ballon d'Or

HQ

Der FC Barcelona gewann bei der Verleihung des Ballon d'Or am vergangenen Montag mit der zweiten Trophäe an Aitana Bonmatí sowie dem Preis für den besten Frauenverein und dem Kopa-Preis für die beste junge Spielerin an Lamine Yamal.

Real Madrid gewann ebenfalls große Erfolge: Carlo Ancelotti gewann den Preis für den besten Verein und den besten Trainer und platzierte vier seiner Spieler in den Top Ten der besten Spieler der Männer. Aber die Niederlage von Vinícius Júnior gegen Rodri von Manchester City bedeutete, dass der Klub wütend wurde und die Veranstaltung boykottierte. Auch in den sozialen Netzwerken schwiegen sie bitter.

Der FC Barcelona hingegen genoss den Abend. Klubpräsidentin Joan Laporta nahm den Preis für den besten weiblichen Verein entgegen, und Bonmatí nahm den Preis von Hollywood-Schauspielerin Natalie Portman entgegen, die sich sowohl als Fan von Barça als auch von Paris Saint-Germain zu erkennen gab.

Natalie Portman verspottete die 0:4-Niederlage von Real Madrid

Nach der Preisverleihung posierte Portman mit den Barcelona-Spielern Yamal, Cubarsí und Dani Olmo und zeigte vier Finger in Bezug auf die 0:4-Niederlage von Real Madrid im Clásico im Santiago Bernabéu am vergangenen Samstag. Eine Geste, die für den Sozialmanager des Barça nicht unbemerkt blieb...