Natalie Portman freut sich, wieder Padmé zu spielen

Es ist fast kaum zu glauben, aber es ist mehr als 18 Jahre her, dass wir Natalie Portman das letzte Mal in der Rolle der Senatorin Padmé Amidala gesehen haben, eine Figur, die nie wirklich erforscht wurde, abgesehen von der Tatsache, dass sie das Liebesinteresse von Anakin Skywalker war. Aber wer weiß, was die Zukunft bringt, denn in einem Interview mit GQ erwähnte die Schauspielerin, dass sie auf jeden Fall in Betracht ziehen würde, die Rolle wieder aufzunehmen.

"Niemand hat mich jemals gebeten, zurückzukehren, aber ich bin offen dafür."

Wie genau das aussehen könnte, ist natürlich höchst spekulativ, aber eine Möglichkeit wäre in der angeblichen zweiten Staffel von Obi-Wan Kenobi. Vielleicht in einer Rückblende, ähnlich der, die wir in der fünften Episode der Serie hatten, als Obi-Wan und Anakin das Duell übten.

