Nascence lässt euch vielleicht Ende des Jahres schreckliche Schnappschüsse aufnehmen

Nachdem wir ein dreiviertel Jahr lang so gut wie nichts zu Nascence, dem neuen Abenteuer von Treehouse Ltd. und Dreampainters Software, gehört haben, melden sich die Entwickler in einer Pressemitteilung zurück, um uns von ihren aktuellen Plänen zu berichten. Das zuvor kommunizierte 2020-Erscheinungsdatum war offensichtlich sehr optimistisch gewählt worden, denn momentan versucht das Team ihr nächstes Spiel bis Ende des Jahres fertigzustellen.

Nascence soll an das Horrorspiel Anna aus dem Jahr 2013 anknüpfen und der Beginn einer eigenen Trilogie sein - "Anna's Song" genannt. Bei diesem Ableger handle es sich ebenfalls um ein psychologisches Horrorspiel, doch diesmal müssen wir als Fotograf Thomas spielen, der in ländlichen Italien die Opferstätte einer vermeintlichen Hexe untersucht. Die Entwickler sprechen von spielbaren Demos, die aktuell aber wohl nicht für die Öffentlichkeit vorgesehen sind. Was aus dem Spiel wird, muss sich also erst noch zeigen.