NASCAR kommt zu Forza Motorsport

HQ

Es gibt bereits eine große Auswahl an Autos, mit denen man in Forza Motorsport eine Runde drehen kann, aber dies wird jetzt weiter ausgebaut, mit einem speziellen Fokus auf einen der aufregendsten Motorsporttypen der Welt.

Als Teil des Rennspiels von Update 14 für Turn 10 feiert NASCAR seine Ankunft. Dies wird in Form von drei neuen Autos kommen, die über die Showroom erworben werden können, wobei diese sind; 2024 Chevrolet NASCAR Next Gen Camaro ZL1, 2024 Ford NASCAR Next Gen Mustang Dark Horse und die 2024 Toyota NASCAR Next Gen Camry XSE.

Alle drei Autos sind auch Teil einer neuen Tour, die es zu absolvieren gilt, die als American Thunder Tour bekannt ist. Ihr könnt euch in Woche 1 der Tour hinter das Steuer dieser Fahrzeuge schwingen, um intensive Multiplayer-Action zu erleben.

Ansonsten bringt dieses Update für das Spiel eine verbesserte Drivatar-KI sowie einige neue Spiel-Events, die morgen, am 6. November, starten. In den vollständigen Patchnotes für Update 14 könnt ihr sie hier lesen.