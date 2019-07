NASCAR Heat 4 startet im September für PC, PS4 und Xbox One

Publisher 704Games und der Entwickler Monster Games haben diese Woche NASCAR Heat 4 angekündigt. Im Lizenz-Rennspiel nehmen Spieler am offiziellen Sprint-Cup teil, im September soll der Titel auf PC, Playstation 4 und Xbox One bereitstehen. In diesem Jahr ist der Amerikaner Kevin Harvick auf dem Cover. NASCAR Heat 4 verspricht einen "tiefgreifenderen Karrieremodus, verbesserte Grafiken und Streckenkarten", heißt es in der ersten Beschreibung. Bestätigt wurden insgesamt 38 Rennstrecken und mehr als 150 offizielle Teams. Außerdem erscheint eine Gold-Edition mit dem virtuellen Auto der Rennsportlegende Jeff Gordon.

