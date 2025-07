NASCAR-Fahrer wegen rücksichtsloser Kollision mit Rivalen suspendiert

HQ

Austin Hill, NASCAR-Fahrer des Richard Childress Racing Teams, wurde für ein Rennen gesperrt, nachdem er ein anderes Auto, Aric Almirola, absichtlich getroffen hatte, was in einem schweren Unfall für beide Fahrer endete. Glücklicherweise wurde niemand verletzt und der Rest der Fahrer konnte sich aus dem Unfall retten.

Die Sperre bedeutet, dass er das Rennen auf dem Iowa Speedway am 3. August verpassen wird. Viele NASCAR-Fans in den sozialen Medien fordern jedoch eine härtere Strafe für Hill, da seine Handlungen rücksichtslos waren und zu einem schweren Unfall für Almirola oder andere Fahrer hätten führen können.

Die Wahrheit ist, dass laut Motorsport ein verlorenes Rennen die Chancen von Hill auf den Gewinn der Meisterschaft, der derzeit Dritter in der Gesamtwertung ist, stark beeinträchtigen wird. Nach den neuen Regeln für 2025 führt das Verpassen eines Rennens aufgrund einer Sperre zum Verlust aller Playoff-Punkte, der Gegenwart und der Zukunft, so dass er alle seine 21 Punkte verlieren und mit null Punkten in die Postseason starten würde.

Aber einige sind der Meinung, dass es immer noch nicht hart genug ist. Einige sehen sich sogar Zeitlupenvideos an, die Hills Hände (in weißen Handschuhen) deutlich am Steuer zeigen. Almirola sagte, dass er keinen Zweifel daran habe, dass es Absicht war, und es war einer der härtesten Unfälle, die er bei NASCAR hatte. Hill sagte, dass es keine Absicht war, aber sein Team lehnte es ab, gegen die Strafe Einspruch einzulegen.