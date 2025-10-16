NASCAR 25 hat das Potenzial, das beste NASCAR-Spiel aller Zeiten zu werden

NASCAR-Spiele werden seit Jahrzehnten zwischen verschiedenen Entwicklern hin und her gereicht, und in einigen Jahren wurde keines veröffentlicht, obwohl es als der drittgrößte Motorsport der Welt gilt (nach der Formel 1 und der MotoGP). Und um die Sache noch schlimmer zu machen, waren sehr, sehr wenige der Spiele, die veröffentlicht wurden, besonders gut.

Aber... In diesem Jahr könnte es an der Zeit sein, dass sich das ändert, denn ab 2023 hält iRacing Studios nun die Rechte an allen Lizenzen. Dies hat zu großen Hoffnungen auf ein Gameplay geführt, das diesem hart umkämpften und präzisionsgetriebenen Motorsport gerecht wird. Nicht weniger als vier Disziplinen sind enthalten (NASCAR Cup Series, Xfinity Series, CRAFTSMAN Truck Series und ARCA Menards Series), die alle mit authentischen Fahrern aufwarten.

NASCAR 25 ist jetzt für PlayStation 5 und Xbox Series S/X erschienen – und wird, wie es sich für eine Premiere gehört, von einem Launch-Trailer begleitet. Darin gibt es auch einen besonderen Gastauftritt von Dale Earnhardt Jr., und wie üblich könnt ihr ihn euch unten ansehen.

Wenn du lieber auf dem PC spielen möchtest, wird es am 11. November auch für PC verfügbar sein.