"Ich habe nur drei Dinge zu sagen: Gott segne unsere Truppen, Gott segne Amerika, und meine Herren... STARTEN SIE IHRE ENGIIIINEEEEEES!" Nur wenige kurze Clips machen mich in so kurzer Zeit so glücklich wie Kevin James' mittlerweile 15 Jahre altes NASCAR-Gebrüll. Es ist unglaublich unvergesslich, genauso ikonisch, wie NASCAR-Rennen manchmal sein können. Und das war in den letzten Jahren so, als sie wahnsinnig unterhaltsame Rennen boten, die auf Strecken stattfanden, die für diejenigen nachvollziehbar sind, die Stunden in der Welt des Sim-Racing verbracht haben. Ich bevorzuge europäische Tourenwagenrennen und GT3 gegenüber NASCAR an jedem Tag der Woche, und ich würde lieber IndyCar schauen, aber gleichzeitig würde ich lügen, wenn ich versuchen würde zu behaupten, dass NASCAR nicht mein brennendes Interesse am Rennsport weckt, wie es immer der Fall war.

Der Sport hat etwas Besseres verdient, und letztendlich habe ich das Gefühl, dass NASCAR 25 nur eine Botschaft zu vermitteln hat: Spielen Sie stattdessen iRacing.

Zum Beispiel werde ich nie Papyrus ' ikonische NASCAR Racing 3 aus dem Jahr 1999 vergessen, die in vielerlei Hinsicht die Grenzen des Möglichen im Rennsport-Genre verschoben, einen neuen Standard gesetzt und unter den königlichsten (und realistischsten kompromisslosesten) Prämissen unterhalten hat. In den letzten zehn Jahren sind NASCAR-Spiele jedoch nicht nur in Vergessenheit geraten, obwohl sie entwickelt und veröffentlicht wurden, sie sind so langweilig geworden, dass ich die meisten von ihnen mit dem NASCAR-Logo auf dem Cover einfach übersprungen habe. Leider. Motorsport Games ' viel geschmähte NASCAR 21: Ignition war nicht gut, ebenso wenig wie Monster Games ' neueste Titel wie NASCAR: Heat 4, Heat 3 und Heat 2. Ich mochte NASCAR: Heat Evolution auch nicht, und ich habe Monster Games lange Zeit für durchweg mittelmäßig gehalten, wenn es darum geht, unterhaltsame Rennspiele zu entwickeln.

Es war daher ein wenig traurig zu sehen, wie iRacing Motorsports Simulation mit der Papyrus -Ikone und Simulationsguru Dave Kaemmer an der Spitze vor etwas mehr als drei Jahren Monster Games aufkaufte, um weiterhin lizenzierte NASCAR-Spiele für PC, PlayStation und Xbox unter einem neuen Namen entwickeln zu können. Ihr erster Titel seitdem, unter dem Namen iRacing Studios, ist jetzt hier und heißt NASCAR 25. Ich habe es (die Konsolenversion) etwas mehr als eine Woche lang getestet und ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass ich besonders beeindruckt war.

Die Grafik ist alt und der Ton ist verblasst.

NASCAR 25 basiert nicht auf der Spiel-Engine des weltweit beliebtesten Rennsimulators iRacing, sondern wurde auf Unreal Engine 5 aufgebaut, wobei Teile der NASCAR-Physik von iRacing entlehnt wurden, so Kaemmer selbst. Die Automodelle wurden übertragen, um einen extremen Realismus in ihrem Aussehen und ihrer Funktion zu gewährleisten, so die Entwickler selbst, aber selbst dort... Von Anfang an ist klar, dass Keammer & Co mehr Mühe in Marketing-Plattitüden als in die tatsächliche Entwicklung gesteckt haben, denn schon ab dem ersten Rennen gibt es jede Menge zu meckern, wie "realistisch" diese geliehenen Automodelle sind. Es fehlen nämlich viele Details von den echten Autos. Es gibt keine Bremsklappen, keine Bremsdetails, der Fahrer berührt beim Schalten nicht einmal den sequentiellen Schaltknüppel, wenn man die Cockpit-Ansicht verwendet, und es wird mir schnell klar, dass es sich hier nicht um einen Simulator handelt, der auf iRacing basiert, wie die Entwickler gesagt haben. Dies ist wieder NASCAR Heat, vermarktet als iRacing Spiel.

Die Idee der Entwickler ist hier kein extremer Realismus, da es an Details im Force-Feedback-Teil mangelt und daran, wie es vermitteln soll, was in den Autos passiert. Auch nicht die Idee, dass man dies in einem Sim-Rig mit einem Lenkrad mit Direktantrieb fahren sollte, da sich das Spiel tot und ohne Dynamik und Kraft anfühlt. Dies ist für PlayStation 5 und Xbox Series X optimiert, mit der Idee, dass man natürlich NASCAR 25 mit dem Controller fahren sollte, und das hätte besser kommuniziert werden müssen. Meiner Meinung nach handelt es sich dabei sowohl um eine "kompromisslose Simulation von NASCAR als Motorsport"Gran Turismo 7 als auch um eine kompromisslose Darstellung des realen GT-Rennsports. Keine dieser Aussagen ist wahr, und das ist völlig in Ordnung, aber so etwas in Entwicklertagebüchern, Interviews und Trailern zu sagen, ist offensichtlich unehrlich.

Der Karrieremodus fühlt sich eher wie ein nachträglicher Einfall unter massivem Stress an als irgendetwas anderes. Verglichen mit Braking Point in F1 25 ist das ein schlechter Witz.

Das Rennen selbst in NASCAR 25, mit DualSense in der Hand, ist völlig in Ordnung. Das Gewicht des Autos wird relativ gut transportiert, während das Gefühl von Geschwindigkeit fehlt. Die Verschiebung des Schwerpunkts fühlt sich an, als käme sie aus dem Jahr 2006, während die Reibungsemulation bestenfalls unoriginell ist. Mir gefällt jedoch, wie sich die Strecken anfühlen und dass die Rennen auf den Ovalen als eng, eng und chaotisch dargestellt werden, was viele NASCAR-Spiele leider nicht vermitteln konnten. Allerdings braucht es viel mehr, um hier zu verzaubern, als es NASCAR 3 einst tat. Viel, viel mehr.

Das Gleiche gilt für den Karrieremodus, der in vielerlei Hinsicht einem nachträglichen Einfall gleicht, der vor allem durch Zeitmangel gekennzeichnet ist. Es gibt 150 lizenzierte, echte NASCAR-Fahrer in diesem Spiel und alle Teams sind enthalten, plus alle Autos. Nichts davon nützt jedoch im Karrieremodus, der so dünn ist, dass er einer Early-Access-Geschichte ähnelt. Zu Beginn wählst du einen Fahrer, die Farbe seines Overalls und seines Autos, und der Rest dreht sich nur noch darum, zwischen verschiedenen Rennen zu springen und zu versuchen, zu gewinnen. Hier gibt es keine Geschichte, keinen Sinn für den Kontext, keinen Umfang und nichts, was auf dem Spiel steht. Es ist größtenteils bedeutungslos, hohl und unoriginell und hätte ein weiteres Jahr im Topf des Entwicklers köcheln sollen, um das gleiche Niveau zu erreichen wie beispielsweise Braking Point in F1 25.

Gleiches gilt für die Grafik, sowohl allgemein als auch in Bezug auf die Details. Wie bereits erwähnt, hat iRacing Studios mit Unreal Engine 5 funktioniert, und obwohl es hier und da glänzt, sieht dieses Spiel aus, als wäre es zehn Jahre alt. Ich war mir anfangs ziemlich sicher, dass sie hier die 17 Jahre alte iRacing Grafik-Engine mit einigen einfachen Upgrades verwendet hatten, und glaube ehrlich gesagt, dass es bizarrerweise besser gewesen wäre, wenn sie dies getan hätten. Am Ende fühlt es sich ein bisschen so an, als hätte der ehemalige Monster Games (jetzt iRacing Studios ) nichts zu sagen und vielleicht fehlt es ihm an der brennenden Leidenschaft für den Motorsport als solchen, um ihm wirklich gerecht zu werden. Es fühlt sich für mich auch so an, als wäre das gesamte Produkt eine Demo oder eine frühe Version von etwas, das noch kommen wird, da während meiner stundenlangen Spielzeit zu viele Fehler aufgedeckt wurden und vieles davon unfertig erscheint.

Ich habe das Gefühl, dass iRacing Studios dieses Produkt letztendlich verwendet, um Sie, den Spieler, in die extrem teure iRacing zu locken, wo das NASCAR-Erlebnis in Bezug auf das Fahren erheblich, deutlich besser ist, und das ist an sich mehr als ein bisschen absurd.