NASA will bis 2030 einen Atomreaktor auf dem Mond bauen

HQ Die NASA beabsichtigt, ihre Pläne, eine dauerhafte bemannte Basis auf dem Mond zu errichten, voranzutreiben und strebt einen Kernreaktor bis 2030 an. Das geht aus durchgesickerten Berichten und anonymen Quellen von Politico hervor, wobei ein hochrangiger NASA-Beamter davon ausgeht, "das zweite Weltraumrennen zu gewinnen". Später bestätigte der Interims-NASA-Administrator Sean Duffy dies in einer Pressemitteilung. Geplant ist ein 100-Kilowatt-Kernreaktor, was der Menge entspricht, die ein 186 Quadratmeter großes Haus alle drei Tage verbraucht. Sie wissen, dass China und Russland ähnliche Pläne haben, um den Mond und sogar den Mars zu erreichen, also wollen die USA die ersten sein, die die besten Teile des Satelliten für sich beanspruchen. Das erste Land, das einen Reaktor auf dem Mond hat, "könnte eine Sperrzone ausrufen, die die Vereinigten Staaten erheblich behindern würde", sagte Duffy. Die NASA erklärte auch, dass Kernenergie die einzige brauchbare Energiequelle für Siedlungen auf dem Mond ist, wo die Mondtage 15 Tage dauern, was bedeutet, dass die Oberfläche alle zwei Wochen im Dunkeln liegt. "Es gibt einen bestimmten Teil des Mondes, von dem jeder weiß, dass er der beste ist. Wir haben dort Eis, wir haben Sonnenlicht dort, und wir wollen zuerst dorthin kommen und es für die Vereinigten Staaten beanspruchen", sagte Duffy. Ehrgeizige Pläne, obwohl Donald Trump Anfang des Jahres das Budget der NASA für 2026 um 24 % gekürzt hat. Es war einer der ersten Auftritte von Duffy als NASA-Administrator, eine Rolle, die er im Juli 2025 übernahm. Er ist auch der von Donald Trump ernannte Verkehrsminister, und einige haben kritisiert, dass der ehemalige Fox-News-Reporter seine Zeit zwischen diesen beiden Rollen aufteilt. Duffy wird jedoch nur eine begrenzte Zeit bei der NASA bleiben, während Trump nach einem dauerhaften Ersatz sucht. Seinen bisherigen Kandidaten Jared Isaacman lehnte er aufgrund seiner engen Beziehung zu Space-X-Gründer Elon Musk ab. Elena11 / Shutterstock