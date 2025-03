NASA und SpaceX bereiten sich auf die lang erwartete Rückkehr der Astronauten von der Internationalen Raumstation vor

HQ

Während der Countdown läuft, stehen die NASA und SpaceX kurz davor, eine Mission zu starten, die verspricht, die US-Astronauten Butch Wilmore und Suni Williams nach neun langen Monaten an Bord der Internationalen Raumstation nach Hause zu bringen (via Reuters).

Die ursprünglich für Mittwoch geplante Crew-10-Mission erlitt einen Rückschlag aufgrund einer Panne in den Bodensystemen der Rakete in letzter Minute, wodurch der Start auf Freitag verschoben wurde. Diese Mission ist nicht nur für die Rückkehr der beiden erfahrenen Astronauten von entscheidender Bedeutung, sondern auch für die Zukunft der Koordination der Raumfahrt, da die NASA bestrebt ist, ihr Personalverhältnis an Bord der Station aufrechtzuerhalten.

Der Besatzungswechsel wird voraussichtlich am Samstagabend stattfinden, so dass die Rückkehr der abreisenden Astronauten nach einer traditionellen Übergabezeremonie am 19. März erfolgen wird. Vorerst bleibt abzuwarten, ob der Start reibungslos verlaufen wird und dieser verlängerte Aufenthalt im Orbit einen nahtlosen Abschluss findet.