Die NASA hat öffentlich auf Kim Kardashian geantwortet, nachdem der Reality-TV-Star gesagt hatte, sie glaube, dass die 1969 Apollo 11 Mondlandung gefälscht sei, eine längst widerlegte Verschwörungstheorie, die Jahrzehnte zurückreicht.

In einer neuen Folge von "The Kardashians" auf Hulu teilte Kardashian den Zuschauern mit, dass sie dachte, dass die historische Landung von Neil Armstrong und Buzz Aldr in "nicht stattgefunden hat", und zitierte ein Online-Video, das Aldrin angeblich zeigte, wie er zugab, dass das Ereignis inszeniert war.

Die Behauptung führte zu einer schnellen Reaktion von Sean Duffy, dem Verkehrsminister der Vereinigten Staaten und amtierenden NASA-Administrator, der die Fakten in den sozialen Medien klarstellte.

"Ja, wir waren auf dem Mond... Sechsmal!"

Sean Duffy fügte hinzu, dass die Vereinigten Staaten sich darauf vorbereiten, im Rahmen des Artemis-Programms von von Präsident Donald Trump zum Mond zurückzukehren, wobei Artemis II im Jahr 2026 Astronauten um den Mond befördern soll, gefolgt von einer geplanten Mondlandung im Jahr 2027.

Das Video, auf das sich Kardashian bezieht, scheint Buzz Aldrins 2015 Oxford Union Kommentare aus dem Zusammenhang gerissen zu haben. Auf die Frage, was der "beängstigendste Moment" der Apollo-Mission war, antwortete Aldrin scherzhaft: "Das ist nicht passiert", bevor er erklärte, dass während der Reise nichts besonders Beängstigendes passiert sei.

Kardashians Bemerkungen entfachten eine der hartnäckigsten Verschwörungstheorien der modernen Geschichte, die die NASA seit mehr als einem halben Jahrhundert widerlegt.