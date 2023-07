Nasa startet kostenlosen Streaming-Dienst für Weltraumliebhaber

HQ

Wenn Sie neugierig auf das große Unbekannte jenseits unseres Planeten und Sonnensystems und all die Forschung und Entwicklung in der Raumfahrt sind, dann sollten Sie unbedingt Nasa+ im Auge behalten, einen neuen kostenlosen Streaming-Dienst, der noch in diesem Jahr gestartet wird und genau das und viel, viel mehr bieten wird.

Auf der Plattform können Sie Dokumentarfilme und Programme ansehen, die von der NASA im Laufe der Jahre erstellt wurden, und Live-Übertragungen verfolgen. Für diejenigen, die neugierig sind, gibt es unten einen Launch-Trailer zu sehen. Die NASA hat noch kein genaues Datum für den Start des Dienstes veröffentlicht, außer uns diesen Sommer mitzuteilen.

Ist Nasa+ etwas, das Sie verwenden werden?