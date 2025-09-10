NASA-Rover entdeckt mögliche Spuren von uraltem Leben auf dem Mars

HQ

Die Perseverance rover ist vor einigen Jahren auf dem Mars angekommen und erforscht seitdem den riesigen Jezero-Krater. Jetzt, nach seiner langen Mission im alten Seebecken, scheint er mögliche Anzeichen von mikrobiellem Leben entdeckt zu haben, die in den Felsen verborgen sind. Wissenschaftler entdeckten Mineralien, die auf der Erde oft an biologische Aktivität gebunden sind, obwohl sie auch durch nicht-biologische Prozesse entstehen könnten. Die Entdeckung stammt von einem Sedimentgestein, von dem angenommen wird, dass es sich gebildet hat, als einst Wasser den Krater füllte, was die Hoffnung weckt, dass der Mars in seiner fernen Vergangenheit bewohnbar gewesen sein könnte. Dennoch bestehen die Forscher darauf, dass erst weitere Studien, möglicherweise auf der Erde, zeigen werden, ob diese Spuren wirklich auf Leben hindeuten. Wenn Sie mehr Details erfahren möchten, können Sie dies natürlich über den folgenden Link tun. Go!