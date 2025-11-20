Der Perseverance-Rover der NASA entdeckt Felsen auf dem Mars, der "dort nicht hingehört"

HQ

Der Perseverance-Rover der NASA ist auf einen Felsen auf dem Mars gestoßen, der Aufmerksamkeit auf sich zieht. Der ungewöhnliche Fels, mit dem Spitznamen Phippsaksla, wurde im Jezero-Krater gesichtet, und Experten vermuten, dass es sich um einen seltenen Eisen-Nickel-Meteoriten handelt, im Grunde ein Stück Weltraum, das auf dem Mars abgestürzt ist.

Was Phippsaksla so faszinierend macht, ist, wie anders es aussieht als alles um ihn herum. Mit etwa 80 Zentimetern Breite hat er eine glatte, glänzende Oberfläche, die die Kameras des Rovers sofort einfing. NASAs Laserwerkzeug, die SuperCam, bestätigte hohe Eisen- und Nickelwerte, was bedeutet, dass dieses Gestein nicht auf dem Mars gewachsen ist, sondern von irgendwo anders im Weltraum stammt.

Obwohl Meteoriten auf dem Mars nicht neu sind, ist dies das erste Mal, dass Perseverance einen metallreichen gefunden hat, möglicherweise aus dem Kern eines längst vergangenen Asteroiden. Wissenschaftler sind begeistert, weil Gesteine wie dieser als Zeitkapseln dienen und Hinweise auf die heftigen Kollisionen liefern, die unser Sonnensystem vor Milliarden von Jahren geprägt haben.

Phippsaksla könnte sogar auf der "VIP-Liste" für NASAs bevorstehende Mars Sample Return-Mission stehen, die darauf abzielt, marsianische Gesteine zurück zur Erde zu bringen. Selbst nach mehr als fünf Jahren Erforschung des Roten Planeten überrascht Perseverance Wissenschaftler immer noch und beweist, dass der Mars voller Geheimnisse ist, die nur darauf warten, entdeckt zu werden, und manchmal erscheinen sie in Form eines glänzenden, seltsam aussehenden Steins.