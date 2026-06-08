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Anstatt die Stars einfach nur zu kleiden, wird das italienische Modehaus Prada bald Stars präsentieren, da das Unternehmen offiziell mit der NASA zusammenarbeiten wird, um Unterlagen für die Astronauten zu schaffen, die voraussichtlich zum Mond reisen werden.

Laut Reuters handelt es sich bei der Kleidung einfach um eine Unterwäsche, die von Astronauten getragen werden soll, ein eng anliegender Anzug mit Lüftungsschläuchen, die in den Stoff genäht wurden.

Dieser neueste Anzug folgt, nachdem Prada einen Raumanzug vorgestellt hat, der voraussichtlich von den Artemis-4-Mondlandungsastronauten getragen wird, wenn sie 2028 zum berühmtesten Satelliten der Erde reisen.

Dies scheint der Beginn des nächsten Wettlaufs im Weltraum zu sein, das speziell in der Modebranche stattfindet, da wir sehen, wie immer mehr Marken mit Raumfahrtagenturen zusammenarbeiten, um die jeweiligen Astronauten zu kleiden, einschließlich Under Armour, die offiziell mit Virgin Galactic zusammenarbeiten.