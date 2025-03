NASA-Astronauten kehren nach verlängerter ISS-Mission sicher zurück

HQ

Als die Sonne vor der Golfküste Floridas unter dem Horizont verschwand, durchdrang eine Crew Dragon-Kapsel von SpaceX die Atmosphäre, deren Hitzeschild gegen den Dämmerungshimmel leuchtete. Im Inneren bereiteten sich die NASA-Astronauten Butch Wilmore und Suni Williams auf die letzten Momente einer Reise vor, die sich weit über die geplanten acht Tage hinaus erstreckt hatte.

Um 17:57 Uhr ET setzte die Kapsel sanft auf der Meeresoberfläche auf und markierte damit das Ende einer neunmonatigen Mission mit unerwarteten Verzögerungen. Ursprünglich im Juni an Bord des Starliners von Boeing gestartet, wurde die Rückkehr des Duos schließlich von SpaceX ermöglicht, nachdem Probleme mit dem Antriebssystem des Starliners die NASA gezwungen hatten, sie in ihre Crew-9-Rotation zu integrieren.

Die verlängerte Mission, bei der Wilmore und Williams an über 150 wissenschaftlichen Experimenten an Bord der Internationalen Raumstation ISS mitwirkten, unterstrich die Komplexität und Unvorhersehbarkeit der bemannten Raumfahrt, bei der akribische Planung oft mit der harten Realität des Betriebs im Orbit kollidiert.

Während ihre sichere Rückkehr der NASA und ihren Familien Erleichterung brachte, hat sich das Rampenlicht auf Boeings Starliner-Programm intensiviert und Fragen über seine Zukunft als ernsthafter Konkurrent von SpaceXs Crew Dragon aufgeworfen. Vorerst bleibt abzuwarten, ob Boeing einen weiteren unbemannten Testflug durchführen muss, bevor Starliner wieder sicher Astronauten befördern kann.